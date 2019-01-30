2019-01-30T07:36:44+03:00
Происшествия

Сломанная крыша автодрома в Смоленске будет восстановлена

Покрытие из поликарбоната не выдержало тяжести снега
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Сломанная крыша автодрома в Смоленске будет восстановлена, сообщает пресс-служба городской администрации. Собственнику аттракциона подготовлено уведомление об устранении последствий.

Напомним, обвал крыши автодрома произошел в ночь на 29 января. Поликарбонат не выдержан тяжести снега и сложился. В результате обрушения никто не пострадал.

Власти города сообщают, что зимой аттракцион не использовался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24