Сломанная крыша автодрома в Смоленске будет восстановлена
Покрытие из поликарбоната не выдержало тяжести снега
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Сломанная крыша автодрома в Смоленске будет восстановлена, сообщает пресс-служба городской администрации. Собственнику аттракциона подготовлено уведомление об устранении последствий.
Напомним, обвал крыши автодрома произошел в ночь на 29 января. Поликарбонат не выдержан тяжести снега и сложился. В результате обрушения никто не пострадал.
Власти города сообщают, что зимой аттракцион не использовался.
ИСТОЧНИК KP.RU