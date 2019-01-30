В Вязьме мужчина жестоко избил приятеля

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-30T08:49:43+03:00

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Жестокая драка произошла между двумя 31-летними мужчинами в Вязьме, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Драка произошла после ссоры. Подозреваемый бил приятеля кулаками и ногами, чем причинил ему вред здоровью средней тяжести, рассказали в ведомстве.

Через некоторое время мужчина почувствовал себя очень плохо и обратился к врачу.

В полиции обидчик пояснил, что применил силу к знакомому из-за личной неприязни.

Подозреваемому грозит до трех лет колонии.

Ранее «КП-Смоленск» сообщал об еще одной ссоре, которая закончилась трагедией. Мужчина просто зашел к подозреваемому в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU