В Вязьме мужчина жестоко избил приятеля
У пострадавшего диагностировали вред здоровью средней тяжести
ФОТО: pixabay.com.
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Жестокая драка произошла между двумя 31-летними мужчинами в Вязьме, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Драка произошла после ссоры. Подозреваемый бил приятеля кулаками и ногами, чем причинил ему вред здоровью средней тяжести, рассказали в ведомстве.
Через некоторое время мужчина почувствовал себя очень плохо и обратился к врачу.
В полиции обидчик пояснил, что применил силу к знакомому из-за личной неприязни.
Подозреваемому грозит до трех лет колонии.
Ранее «КП-Смоленск» сообщал об еще одной ссоре, которая закончилась трагедией. Мужчина просто зашел к подозреваемому в гости.
ИСТОЧНИК KP.RU