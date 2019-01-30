2019-01-30T09:07:27+03:00
Общество

Смоляне жалуются на сбой в движении муниципального транспорта

Пассажиры недовольны графиком движения 50-го маршрута
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: МУП "Автоколонна 1308"ФОТО: МУП "Автоколонна 1308"
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Смоляне пожаловались на сбой в графике движения муниципального траспорта, следующего по 50-му маршруту. Как сообщает паблик Черный список | Смоленск ВКонтакте, автобус дважды не приехал к назначенному времени.

- ТС должно было приехать в 21:20 и 21:42, но не в 21:20 и не в 21:42 этого не произошло, мало того, что по расписанию в 21:42 это последний автобус должен был быть!!! Мне пришлось ехать домой на такси, так как кроме этого автобуса больше вариантов нет, - написал участник группы.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Ранее подписчики группы жаловались на кондуктора автобуса того же маршрута, которая возмутилась, что пассажир предложила за проезд 500-рублевую банкноту. Инцидент произошел в 16.17 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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