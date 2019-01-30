2019-01-30T09:46:58+03:00
Общество

Частный сектор в Смоленске остался без воды

В частной скважине вышел из строя подкачивающий насос
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Ряд домов в частном секторе на Московском шоссе в Смоленске остался без холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

ЧП произошло из-за вышедшего из строя подкачивающего насоса, расположенного в частной скважине.

По словам официальных представителей администрации, воды нет в части домов по нечетной стороне Московского шоссе.

- По распоряжению властей создана рабочая группа, оперативно предпринимаются все необходимые меры по исправлению ситуации, - сообщили «КП».

Заказать воды можно по телефонам: 38-18-50, 21-41-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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