Частный сектор в Смоленске остался без воды
В частной скважине вышел из строя подкачивающий насос
ФОТО: pixabay.com.
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Ряд домов в частном секторе на Московском шоссе в Смоленске остался без холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
ЧП произошло из-за вышедшего из строя подкачивающего насоса, расположенного в частной скважине.
По словам официальных представителей администрации, воды нет в части домов по нечетной стороне Московского шоссе.
- По распоряжению властей создана рабочая группа, оперативно предпринимаются все необходимые меры по исправлению ситуации, - сообщили «КП».
Заказать воды можно по телефонам: 38-18-50, 21-41-19.
ИСТОЧНИК KP.RU