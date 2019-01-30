2019-01-30T10:04:46+03:00
Общество

В Темкино Смоленской области пришел газ

Голубое топливо охватит 62 дома, где живут более 120 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В деревню Темкино Павловского сельского поселения пришел газ, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Голубое топливо охватит 62 дома, где живут 120 человек.

В 2018 году уровень газификации региона достиг 70%, что превышает средние показатели по России почти на 2%.

Протяженность газопровода – более 3,2 км. Работы обошлись в 2,6 млн рублей, из которых почти 1 млн – средства областного бюджета.

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Смоленск» Алексей Исаков, приехавший на торжественный пуск газа, выразил надежду, что в ближайшие годы при поддержке областной администрации, как минимум, еще в три населенных пункта Темкинского района придет природный газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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