Под Смоленском горела пилорама

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-30T10:24:41+03:00

ЧП произошло в бункере для сушки опилок

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Пилорама горела вечером 29 января в деревне Ковалевка Смоленского района, сообщили в региональном МЧС. ЧП произошло в бункере для сушки опилок, который нахотся на территории предприятия. Грамотно спланированные действия спасателей не дали материалу разгореться. Огонь уничтожил 8 куб. м опилок.

На ликвидацию происшествия выезжали расчеты из 71 и 7-й частей.

Специалисты полагают, что причиной пожара могло стать самовозгорание опилок.

Ранее огнеборцы вывели человека из горящей квартиры и женщину, отстаивающую свой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU