В Смоленске пройдет «Лыжня России»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-30T10:59:56+03:00

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«Лыжня России» пройдет в Смоленске 9 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации. Стартовать участники, по традиции, будут от СОК «Смена» в Красном Бору.

Церемония открытия запланирована на 12.00. А перед ней – в 10.00 участники 2000 года рождения пробегут 10 км, в 11.00 – 2001 г.р. посоревнуются на дистанцию в 5 км.

В 12.30 предложат выйти на старт спортивным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья. До финиша им нужно преодолеть 3 км.

Массовый старт запланирован на 12.30.

- Допуск к соревнованиям будет осуществляться только при наличии медицинского заключения, - отмечают в администрации.

Телефоны для справок: 61-25-78, 61-27-08.

ИСТОЧНИК KP.RU