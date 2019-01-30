Грузовик въехал в автобус на трассе под Смоленском

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-30T11:12:50+03:00

ДТП произошло утром 30 января при повороте на станцию Ярцево

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Грузовик въехал в пассажирский автобус на трассе М1 под Смоленском, сообщают очевидцы в паблике drive2_smolensk ВКонтакте.

ДТП произошло утром 30 января на 337 км трассы «Москва-Минск» при повороте на станцию Ярцево.

Основной удар пришелся по центру общественного транспорта со стороны водителя.

- Погода и дорога ужасная, будьте внимательнее, - сообщают автомобилисты.

На месте происшествия до сих пор работают полицейские.

Информации о пострадавших пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU