Грузовик въехал в автобус на трассе под Смоленском
ДТП произошло утром 30 января при повороте на станцию Ярцево
ФОТО: ВКонтакте.
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Грузовик въехал в пассажирский автобус на трассе М1 под Смоленском, сообщают очевидцы в паблике drive2_smolensk ВКонтакте.
ДТП произошло утром 30 января на 337 км трассы «Москва-Минск» при повороте на станцию Ярцево.
Основной удар пришелся по центру общественного транспорта со стороны водителя.
- Погода и дорога ужасная, будьте внимательнее, - сообщают автомобилисты.
На месте происшествия до сих пор работают полицейские.
Информации о пострадавших пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU