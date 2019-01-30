В Смоленске эвакуировали посетителей ТЦ, школ и больниц

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-30T13:04:50+03:00

Волна тревожных звонков о минировании прокатилась по всей России

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Посетителей торговых центров, школ и больниц срочно эвакуировали в Смоленске, сообщают пользователи соцсетей и ряд местных СМИ. Встревоженных жителей региона оперативно вывели на улицу. В других регионах России аналогичная ситуация, сообщают коллеги из соседних областей.

Смоляне говорятя об эвакуации посетителей ТЦ «Юнона», «Байкал», «Европа» и учеников ряда школ: №2, 7, 11. 16, 17, 26, 27. В некоторых образовательных учреждениях отменена вторая смена.

Сотрудники администрации Смоленской области просят смолян соблюдать спокойствие.

- Сегодня с утра в различные дежурные службы города Смоленска поступили многочисленные анонимные сообщения о минировании ряда торговых и социальных объектов областного центра. Ни одного взрывного устройства не найдено, - сообщили представители властей.

Однако до конца, сказали в администрации, возможны сбои в работе объектов с массовым пребыванием людей.

ИСТОЧНИК KP.RU