СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-30T13:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоленскую область посетил известный писатель, публицист, журналист и общественный деятель Александр Проханов. Гость ознакомился с храмом Вознесения Господня в деревне Рыбки Сафоновского района и встретился с председателем Смоленской областной думы Игорем Ляховым и членом Совета Федерации от Смоленской области Францем Клинцевичем.

Храм Вознесения Господня построен в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» по инициативе и на средства Игоря Ляхова, его сына Руслана, а также на пожертвования добрых людей и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Подвиг афганцев увековечат на стенах храма в Смоленской области. ФОТО: smoloblduma.ru.

Недалеко от святого места, через дорогу, находится мемориальный комплекс, где похоронены несколько тысяч воинов из тех 30 тысяч советских солдат, которые погибли в районе деревни Рыбки в годы Великой Отечественной войны.

- История храма соприкасается с моей личной историей. 14 лет я работал в хозяйстве «Рыбковское» и каждый год 9 Мая и 25 сентября приходил к воинскому мемориалу, чтобы почтить память погибших защитников. С августа по сентябрь 1943 года здесь проходили ожесточенные бои, на 204-й высоте армия понесла огромные потери, погибли три стрелковые дивизии и танковый корпус. Эхо войны мы слышали и в мирное время: при проведении сельскохозяйственных работ часто находили снаряды, блиндажи, в том числе и с останками воинов. Восторгаясь мужеством и героизмом воинов, я часто спрашивал себя, что можно сделать для героев-освободителей. И появилась идея - построить храм, который, кстати, раньше был в Рыбках, но во время военных действий был разрушен. Так, в 2010 году был заложен первый камень, и с этого момента началось строительство, - рассказал председатель Смоленской областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

В настоящее время внутренняя отделка храма закончена, весной будут завершены фасадные работы, а также проведены мероприятия по благоустройству территории вокруг храма.

Александр Проханов, в центре внимания которого находятся знаковые места, события и люди, не случайно приехал в Смоленскую область. Он напомнил, что 15 февраля 2019 года исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Осмотрев просторный храм, Александр Андреевич предложил отразить это знаменательное событие, изобразив на стенах цокольного этажа сцены Афганской войны, чтобы вписать эту войну в атмосферу святости.

- Я тесно связан с Афганистаном, более 15 раз был там и видел все происходящее своими глазами. Афганистан для менякак писателя стал школой духовного, личностного и художественного роста. Мои романы об Афганской войне я считаю самыми удачными, - поделился Александр Андреевич. - Я благодарен Францу Адамовичу, который тоже загорелся моей идеей и рассказал мне о храме Вознесения Господня в Рыбках. И вот я здесь, изумляюсь белизне арок, красивому иконостасу и, надеюсь, что наш замысел осуществится.

Также автор отметил, что считает Смоленщину своей духовной родиной, поскольку в 1972 году был крещен в одной из церквей Вяземского района.

Политические лидеры обсудили концепцию расположения на первом этаже храма больших плит из красного мрамора, на которых золотыми буквами будут начертаны имена 15 тысяч солдат и офицеров, положивших свои жизни в Афганской войне.

В свою очередь сенатор Франц Клинцевич рассказал, что планируется в ближайшее время возле храма разбить фруктовый сад. Деревья посадят родственники смолян, погибших в Афганской войне. Сад станет символом связи поколений и памяти подвигов героев.

- Надеюсь, что все, кто будет приходить в храм Вознесения Господня, будут молиться не только за своих близких, но и за упокой героев Великой Отечественной войны и воинов-афганцев, отдавая дань памяти и уважения их подвигу, - подчеркнул Игорь Ляхов в завершение встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU