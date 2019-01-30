СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-30T14:58:14+03:00

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Смолянам выслали ошибочные квитанции на вывоз мусора, сообщили смоляне в соцсетях. Коммунальщики быстро отреагировали на жалобы и поспешили извиниться перед жителями региона.

– При подготовке счетов за январь 2019 года по оплате услуги «Обращение с ТКО» произошел сбой и около двух сотен документов были напечатаны с ошибками. В частности, документы содержали недостоверные сведения о количестве зарегистрированных людей и указана неверная сумма оплаты за услугу, – сообщили сотрудники администрации АО «СпецАТХ».

В учреждении говорят, что все эти платежки нужно считать недействительными, и в ближайшие дни потребители получат новые достоверные документы.

Кроме того, общество обращает внимание, что если в квитанции есть недостоверные данные, сообщить об ошибке можно в АО «СпецАТХ» по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а, с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час. Или отправить сообщение по электронной почте по адресу:contact@sah67.ru, specatx@gmail/com.

Телефон для справок: 8(4812) 620-127.

ИСТОЧНИК KP.RU