2019-01-30T17:03:35+03:00
Общество

Смолян приглашают принять участие в публичных обсуждениях

Задать свой вопрос сотрудникам налоговой службы можно будет со 2-го по 8-е февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: УФНС России по Смоленской области.ФОТО: УФНС России по Смоленской области.
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Налоговая служба приглашает принять участие в общественных обсуждениях по вопросам правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-надзорной деятельности.

15 февраля 2019 года в 14.00 будут озвучены итоги контрольно-надзорной деятельности УФНС России за 2018 год, рассмотрены вопросы, касающиеся применение налогоплательщиками реестров документов в электронной форме для подтверждения ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость по операциям по реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также работ (услуг), предусмотренных подпунктами 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, пункта 1 статьи 164 НК РФ, выполненных (оказанных) в отношении данных товаров, сообщили в ведомстве.

Заседание пройдет в Смоленске на проспекте Гагарина, д.23В. Для приема вопросов налогоплательщиков со 2 по 8 февраля 2019 года будет организована работа электронного почтового ящика knd.r6700@nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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