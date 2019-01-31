Смоляне опасаются взрыва газа в райцентре
Смоляне опасаются взрыва бытового газа в городе Гагарин. Местные жители обращают внимание на большие ледяные глыбы, свисающие с крыши, которые при падении могут пробить трубы, проходящие на уровне первого этажа.
О проблеме сообщила жительница дома №4 по пер. Миллиоративный в паблике «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.
Кроме того, женщина отмечает, что на трубе уже тоже образовались наледи и от тяжести она провисла.
– Не понимаю, за что мы платим такие большие деньги? – сетует местная жительница.
Также смолянка отмечает, что звонила на «горячую линию» газовой службы.
– Сказали, что это их не касается и, если что-то произойдет, то они просто перекроют газ и все.
ИСТОЧНИК KP.RU