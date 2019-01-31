Смоляне опасаются взрыва газа в райцентре

СЕГОДНЯ 06:31 2019-01-31T06:31:46+03:00

ЧП может произойти из-за огромных наледей, пишут в соцсетях

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Смоляне опасаются взрыва бытового газа в городе Гагарин. Местные жители обращают внимание на большие ледяные глыбы, свисающие с крыши, которые при падении могут пробить трубы, проходящие на уровне первого этажа.

О проблеме сообщила жительница дома №4 по пер. Миллиоративный в паблике «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.

Кроме того, женщина отмечает, что на трубе уже тоже образовались наледи и от тяжести она провисла.

– Не понимаю, за что мы платим такие большие деньги? – сетует местная жительница.

Также смолянка отмечает, что звонила на «горячую линию» газовой службы.

– Сказали, что это их не касается и, если что-то произойдет, то они просто перекроют газ и все.

ИСТОЧНИК KP.RU