Вандалы разломали остановку в Смоленске
Вандалы разломали остановку в Смоленске. С пункта ожидания транспорта отодрали крышу из поликарбоната, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» в ВКонтакте.
О каком именно остановочном пункте идет речь не сообщается.
Участники группы с негодованием отнеслись к случившемуся.
– Вот я не могу понять: для нас же ставят новые остановки! Нет баранам их надо разрисовать, ободрать, поломать скамейки. Неужели нравится когда остановки находятся в таком виде? Оторвать бы руки, – написала одна из участниц паблика.
«Комсомольская правда» – Смоленск» передала снимки в пресс-службу городской администрации с просьбой включить остановочный пункт в план ремонта.
Стоит отметить, что это первый случай вандализма на Гагарина. Ранее также один из пунктов лишился крыши.
ИСТОЧНИК KP.RU