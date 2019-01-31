2019-01-31T06:50:19+03:00
Общество

Вандалы разломали остановку в Смоленске

С пункта ожидания транспорта отодрали крышу из поликарбоната
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Вандалы разломали остановку в Смоленске. С пункта ожидания транспорта отодрали крышу из поликарбоната, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» в ВКонтакте.

О каком именно остановочном пункте идет речь не сообщается.

Участники группы с негодованием отнеслись к случившемуся.

– Вот я не могу понять: для нас же ставят новые остановки! Нет баранам их надо разрисовать, ободрать, поломать скамейки. Неужели нравится когда остановки находятся в таком виде? Оторвать бы руки, – написала одна из участниц паблика.

«Комсомольская правда» – Смоленск» передала снимки в пресс-службу городской администрации с просьбой включить остановочный пункт в план ремонта.

Стоит отметить, что это первый случай вандализма на Гагарина. Ранее также один из пунктов лишился крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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