2019-01-31T08:32:19+03:00
Происшествия

Смолянин попросил полицию разобраться в семейном конфликте

43-летний мужчина рассчитывал на помощь правоохранителей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смолянин вызвал полицию, чтобы правоохранители помогли ему разобраться в семейном конфликте, сообщает пресс-служба областного УМВД. Но сделал это весьма оригинальным образом.

- В пункт полиции по Шумячскому району поступило сообщение, что в одной из деревень, неизвестные угрожают пожилому человеку и его родным. Стражи порядка выехали на место, но информация не подтвердилась. Опросив местных жителей, правоохранители вышли на заявителя, который представился другим именем. В пункте полиции ранее судимый мужчина во всем признался и сообщил, что позвонил в полицию и сообщил недостоверную информацию, чтобы сотрудники помогли разобраться в его семейном конфликте, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Теперь смолянину за ложный донос грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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