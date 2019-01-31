Свидетелей смертельного ДТП с пешеходом на трассе ищут в Смоленске

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-31T09:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Свидетелей смертельного ДТП с пешеходом на трассе М1 ищут в Смоленске, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Авария произошла вечером 8 октября 2018 года. Около 17.55 водитель Skoda Fabia на 338-м км трассы «Москва-Минск» в Ярцевском районе сбил человека, который от тяжелых ранений скончался на месте ДТП.

- Просьба к возможным очевидцам и свидетелям происшествия оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-18, 8-951-708-33-76, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее правоохранители просили очевидцев дать показания, чтобы найти виновных в происшествии на Большой Советской.

Также на днях у одного из торговых центров Смоленска был покалечен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU