СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-31T09:33:55+03:00

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Лжегазовики лишили пенсионерку всех накоплений в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

По словам старушки, женщина, представившаяся сотрудником «Газпрома межрегионгаз», не вызвала у нее подозрений. Но после ее ухода 70-летняя старушка поняла, что все ее деньги куда-то исчезли, и позвонила в полицию.

Выйти на след преступница пока не удалось.

Правоохранители просят смолян быть бдительными, проверять документы у неизвестных, а также звонить коммунальщикам и уточнять осуществляется ли проверка дома.

Ранее главный полицейский региона Василий Салютин отметил чрезмерную доверчивость смолян.

- Рекомендация здесь только одна: надо быть бдительнее, - посоветовал руководитель областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU