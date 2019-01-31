Лжегазовики лишили пенсионерку всех накоплений в Смоленске
Лжегазовики лишили пенсионерку всех накоплений в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
По словам старушки, женщина, представившаяся сотрудником «Газпрома межрегионгаз», не вызвала у нее подозрений. Но после ее ухода 70-летняя старушка поняла, что все ее деньги куда-то исчезли, и позвонила в полицию.
Выйти на след преступница пока не удалось.
Правоохранители просят смолян быть бдительными, проверять документы у неизвестных, а также звонить коммунальщикам и уточнять осуществляется ли проверка дома.
Ранее главный полицейский региона Василий Салютин отметил чрезмерную доверчивость смолян.
- Рекомендация здесь только одна: надо быть бдительнее, - посоветовал руководитель областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU