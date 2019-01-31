В Смоленске из горящей квартиры спасли двух человек

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-31T09:50:01+03:00

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Двух человек спасли из горящей квартиры в Смоленске ночью 31 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Тревожный звонок на пульт пожарных поступил в районе четырех часов утра. На место происшествия – к одному из двухквартирных домов на улице Марии Октябрьской - направились сразу два отделения пятой пожарной части.

Войдя в помещение, огнеборцы увидели, что горит постельное белье. Там же находились люди. Спасители быстро вывели их на улицу и оказали первую помощь. Со стихией удалось оперативно справиться.

ИСТОЧНИК KP.RU