В Смоленске из горящей квартиры спасли двух человек
ЧП произошло ночью 31 января на улице Марии Октябрьской
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Двух человек спасли из горящей квартиры в Смоленске ночью 31 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Тревожный звонок на пульт пожарных поступил в районе четырех часов утра. На место происшествия – к одному из двухквартирных домов на улице Марии Октябрьской - направились сразу два отделения пятой пожарной части.
Войдя в помещение, огнеборцы увидели, что горит постельное белье. Там же находились люди. Спасители быстро вывели их на улицу и оказали первую помощь. Со стихией удалось оперативно справиться.
ИСТОЧНИК KP.RU