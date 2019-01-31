2019-01-31T10:53:32+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Смоленска скрывался от приставов с долгом в 10 млн рублей

Квартира и машина предпринимателя арестованы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: r67.fssprus.ru.ФОТО: r67.fssprus.ru.
Изменить размер текста:

Бизнесмен из Смоленска скрывался от приставов с долгом в 10 млн рублей, пресс-служба регионального УФССП РФ по Смоленской области.

По словам сотрудников службы, предприниматель долгое время не выходил на связь с судебными приставами: не получал письма, менял место жительства, работу, даже пытался переоформить имущество на других людей. Но в конечном итоге на его квартиру и машину был наложен арест.

Теперь бизнесмен проходит по делу «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Если мужчина не расплатится по долгам, его имущество будет продано на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24