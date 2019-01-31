СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-31T10:53:32+03:00

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Бизнесмен из Смоленска скрывался от приставов с долгом в 10 млн рублей, пресс-служба регионального УФССП РФ по Смоленской области.

По словам сотрудников службы, предприниматель долгое время не выходил на связь с судебными приставами: не получал письма, менял место жительства, работу, даже пытался переоформить имущество на других людей. Но в конечном итоге на его квартиру и машину был наложен арест.

Теперь бизнесмен проходит по делу «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Если мужчина не расплатится по долгам, его имущество будет продано на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU