Тренера по борьбе ищут в село Темкино
Глава района пожаловался губернатору на отсутствие квалифицированных специалистов
ФОТО: администрация Смоленской области.
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Тренера по борьбе ищут в село Темкино, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.
По словам главы муниципалитета Сергея Гуляева, в местном ФОКе есть все условия для занятий спортом, не хватает только «квалифицированных специалистов».
Губернатор Алексей островский пообещал решить проблему и поручил руководителю профильного департамента Эдуарду Заенчковскому проработать вопрос.
– Нужно, чтобы местные мальчишки занимались единоборствами в Темкине, а не ездили на тренировки в другие районы, – заявил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU