2019-01-31T11:10:57+03:00
Общество

Тренера по борьбе ищут в село Темкино

Глава района пожаловался губернатору на отсутствие квалифицированных специалистов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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Тренера по борьбе ищут в село Темкино, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

По словам главы муниципалитета Сергея Гуляева, в местном ФОКе есть все условия для занятий спортом, не хватает только «квалифицированных специалистов».

Губернатор Алексей островский пообещал решить проблему и поручил руководителю профильного департамента Эдуарду Заенчковскому проработать вопрос.

– Нужно, чтобы местные мальчишки занимались единоборствами в Темкине, а не ездили на тренировки в другие районы, – заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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