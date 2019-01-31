Три машины разбились на въезде в Смоленск

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-31T12:01:46+03:00

Автомобили разбросало по дороге, один оказался на обочине

Изменить размер текста: A A

Три машины столкнулись на въезде в Смоленск, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. Два автомобиля разбросало по Московскому шоссе, третий улетел в сугроб на обочине.

ДТП произошло днем 31 января.

– Въезд в город по Московскому шоссе ДТП из 3-х машин. Правый ряд занят. В тумане их не видно, будьте осторожны, – пишут автомобилисты.

О пострадавших в аварии пока не сообщается.

Участники группы предупреждают друг друга, что превышать скорость в такую погоду опасно.

Между тем, в областном центре продолжают искать свидетей ДТП, в котором погиб пешеход. И просят очевидцев дать показания по происшествию на Большой Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU