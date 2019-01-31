2019-01-31T12:01:46+03:00
Происшествия

Три машины разбились на въезде в Смоленск

Автомобили разбросало по дороге, один оказался на обочине
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Три машины столкнулись на въезде в Смоленск, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. Два автомобиля разбросало по Московскому шоссе, третий улетел в сугроб на обочине.

ДТП произошло днем 31 января.

– Въезд в город по Московскому шоссе ДТП из 3-х машин. Правый ряд занят. В тумане их не видно, будьте осторожны, – пишут автомобилисты.

О пострадавших в аварии пока не сообщается.

Участники группы предупреждают друг друга, что превышать скорость в такую погоду опасно.

Между тем, в областном центре продолжают искать свидетей ДТП, в котором погиб пешеход. И просят очевидцев дать показания по происшествию на Большой Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24