СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-31T12:14:28+03:00

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Лобовое столкновение машин привело к пробке на Кашена в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

ДТП произошло в районе полудня 31 января у въезда на оптовый рынок.

- Помогите, пожалуйста! Нужно видео о ДТП, может у кого есть? Или свидетели, - пишут в группе.

Примерно в это же время на Московском шоссе произошло тройное ДТП: автомобили разбросало по проезжей части. https://www.kp.ru/online/news/3372251/

Также в областном центре продолжают искать свидетей ДТП, в котором погиб пешеход. И просят очевидцев дать показания по происшествию на Большой Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU