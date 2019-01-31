Лобовое столкновение машин привело к пробке на Кашена в Смоленске
Участники аварии просят очевидцев помочь найти виновника ДТП
ФОТО: ВКонтакте.
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Лобовое столкновение машин привело к пробке на Кашена в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
ДТП произошло в районе полудня 31 января у въезда на оптовый рынок.
- Помогите, пожалуйста! Нужно видео о ДТП, может у кого есть? Или свидетели, - пишут в группе.
Примерно в это же время на Московском шоссе произошло тройное ДТП: автомобили разбросало по проезжей части. https://www.kp.ru/online/news/3372251/
Также в областном центре продолжают искать свидетей ДТП, в котором погиб пешеход. И просят очевидцев дать показания по происшествию на Большой Советской.
ИСТОЧНИК KP.RU