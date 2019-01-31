СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-31T12:30:42+03:00

Женщина была доставлена в больницу

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В ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком на М1 пострадала смолянка, рассказали «Комсомольской правде» – Смоленск» в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Авария произошла утром 30 января.

По словам полицейских, женщина находилась внутри рейсового автобуса. Столкновение произошло из-за того, что водитель пассажирского транспорта не уступил дорогу грузовику, ехавшему по главной дороге.

62-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

А днем 31-го января на Кашена произошло лобовое столкновение машин и примерно в это же время на Московском шоссе автомобили разбросало по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU