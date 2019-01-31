Карантин объявлен в 13 школах Смоленска
Карантин объявлен в 13 школах Смоленска, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе городской администрации.
Каникулы объявлены для 1376 учеников из 56 классов. Предположительно, ограничительные мероприятия продлятся неделю.
- Это вынужденные меры для предупреждения распространения ОРВИ среди учащихся, - сообщили в пресс-службе.
Между тем, с каникул вышли школьники гимназии им. Пржевальского, а с 1 февраля сядут за парты еще 13 классов.
Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова порекомендовала жителям страны следить за чистотой мобильных телефонов, мыть руки и заниматься спортом. По прогнозам врачей, на следующей неделе заболеваемость гриппом продолжит расти.
ИСТОЧНИК KP.RU