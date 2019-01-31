СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-31T14:10:16+03:00

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Карантин объявлен в 13 школах Смоленска, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе городской администрации.

Каникулы объявлены для 1376 учеников из 56 классов. Предположительно, ограничительные мероприятия продлятся неделю.

- Это вынужденные меры для предупреждения распространения ОРВИ среди учащихся, - сообщили в пресс-службе.

Между тем, с каникул вышли школьники гимназии им. Пржевальского, а с 1 февраля сядут за парты еще 13 классов.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова порекомендовала жителям страны следить за чистотой мобильных телефонов, мыть руки и заниматься спортом. По прогнозам врачей, на следующей неделе заболеваемость гриппом продолжит расти.

ИСТОЧНИК KP.RU