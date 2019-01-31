В Смоленске демонтируют вазоны, ограждения и шлагбаум

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-31T16:46:57+03:00

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Вазоны, ограждения и шлагбаум будут демонтированы в Смоленске, если их владельцы не сделают это самостоятельно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о самовольно установленных объектах на улицах Ново-Рославльская, Кирова и Шевченко. Сотрудники администрации обнаружили, что в районе дома №11 на Ново-Рославльской незаконно установлены три бетонных вазона, а в районе дома №13 вкопаны металлические трубы (кроме двух, что у дома №55а по ул. Кирова). Также нарекания властей вызвала плита в районе дома №55 на Кирова и ограждения и шлагбаум у 86-го дома на Шевченко.

- Если объекты не будут убраны до 11 февраля, их демонтируют уполномоченные на то службы, - уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU