2019-01-31T16:46:57+03:00
Общество

В Смоленске демонтируют вазоны, ограждения и шлагбаум

Городские власти просят владельцев самовольно установленных объектов убрать их самостоятельно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Вазоны, ограждения и шлагбаум будут демонтированы в Смоленске, если их владельцы не сделают это самостоятельно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о самовольно установленных объектах на улицах Ново-Рославльская, Кирова и Шевченко. Сотрудники администрации обнаружили, что в районе дома №11 на Ново-Рославльской незаконно установлены три бетонных вазона, а в районе дома №13 вкопаны металлические трубы (кроме двух, что у дома №55а по ул. Кирова). Также нарекания властей вызвала плита в районе дома №55 на Кирова и ограждения и шлагбаум у 86-го дома на Шевченко.

- Если объекты не будут убраны до 11 февраля, их демонтируют уполномоченные на то службы, - уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24