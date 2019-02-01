Два моста срочно отремонтируют в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-01T06:28:06+03:00

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Два моста отремонтируют зимой в Смоленске, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

По слова пресс-службы ведомства, работы пройдут на Крестовоздвиженской и Успенской переправе. Ремонтировать их будут по технологии литого асфальтобетона.

На многочисленные ямы и ухабы неоднократно жаловались автомобилисты. В администрации отмечают, что полотно пришло в негодность из-за резких смен температур.

Мосты на Большой Советской и Соболева начали ремонтировать в ночь на 1 февраля, но, окончательно переправы будут закончены, когда на улице наступят более благоприятные условия.

Стоит отметить, что в 2018-м на приведение дорожного полотна в порядок в Смоленской области будет затрачено 1,8 млрд рублей из них 660 млн рассчитаны на город.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала список дорог, которые будут отремонтированы в областном центре.

И отмечала, что в последнее время в регионе стало больше ДТП, которые происходят по вине дорожных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU