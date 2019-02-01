В Смоленске глава УФСИН уходит в отставку

СЕГОДНЯ 06:46 2019-02-01T06:46:17+03:00

Алексей Баранов возглавлял местное управление менее трех лет

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Глава смоленского УФСИН уходит в отставку. Об этот Алексей Баранов лично сообщил во время заседания общественного совета. О причинах такого решения ничего не сообщается.

Алексей Баранов занимал кресло руководителя с 14 марта 2016 года, поскольку прежний руководитель Вячеслав Чувашов переведен для дальнейшего прохождения службы в Центральный аппарат ФСИН России.

Родился Алексей Баранов 19 апреля 1975 года в городе Грязовец Вологодской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1995 году. Занимал различные должности в колонии-поселении №6 УФСИН России по Вологодской области, с 2010 года был ее начальником.

До назначения в Смоленскую область с 2011 года был замначальника УФСИН по Вологодской области, курировал вопросы режима и безопасности.

В настоящее время Алексей Баранов находится в отпуске.

Ранее следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН России по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU