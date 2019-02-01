СЕГОДНЯ 07:15 2019-02-01T07:15:34+03:00

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Центр Смоленска отключат от тепла и воды 1 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам сотрудников ведомства, коммунальных услуг не будет из-за предстоящих технологических работ. Однако, смолянам не стоит переживать, блага цивилизации отключат всего на полдня – с 9.00 до 15.00.

Запастись терпением предстоит жителям домов № 5/11 по улице Твардовского, №12/1, 14 по Исаковского, №3, 5, 6, 7, 9/8 по Энгельса, №2, 3, 4, 4а, 6 по Мира, №3, 5 на Герцена, №4, 6 на Нахимсона, №3, 5, 7, 9 по 8- го Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU