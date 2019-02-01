СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-01T08:17:41+03:00

У нас и похуже классы были, пишут смоляне в соцсетях

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Потолок рухнул в рославльской школе №7, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

ЧП произошло 30 января. На снимках, опубликованных в группе, видна сырость на полотке, которая и могла спровоцировать обрушение.

- Вы только узнали, там неизвестно, когда ремонт делали, - написали местные жители.

Горожане также отмечают, что школа состоит из двух корпусов: обрушение произошло в старом.

- Это старое здание, ещё моя бабуля училась в нем, - написал еще один участник паблика.

К счастью, в момент обрушения никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU