СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-01T08:28:54+03:00

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Смоляне жалуются на страшный гололед: пешеходные дорожки областного центра превратились в каток, сообщают смоляне в соцсетях.

По словам местных жителей, улицы не посыпаны ни песком, ни какой-либо другой противоскользящей смесью. Наиболее опасно ходить по улице Большая Советская. Спуск к собору напоминает ледяную горку.

- Улица Большая Советская не посыпана вообще. Люди еле идут, боясь упасть и получить по голове льдиной, - пишут участники группы «Черный список | Смоленск» Вконтакте, обращая внимание на огромные сосульки, свисающие с крыш.

- А вы по проезжей части идите, - посоветовали пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU