Смоляне жалуются на страшный гололед
Пешеходные дорожки областного центра превратились в каток
ФОТО: ВКонтакте.
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Смоляне жалуются на страшный гололед: пешеходные дорожки областного центра превратились в каток, сообщают смоляне в соцсетях.
По словам местных жителей, улицы не посыпаны ни песком, ни какой-либо другой противоскользящей смесью. Наиболее опасно ходить по улице Большая Советская. Спуск к собору напоминает ледяную горку.
- Улица Большая Советская не посыпана вообще. Люди еле идут, боясь упасть и получить по голове льдиной, - пишут участники группы «Черный список | Смоленск» Вконтакте, обращая внимание на огромные сосульки, свисающие с крыш.
- А вы по проезжей части идите, - посоветовали пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU