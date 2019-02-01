2019-02-01T08:41:42+03:00
Происшествия

Пенсионер погиб на пожаре в Смоленской области

В селе Пречистое Духовщинского района горел частный дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: 67.mchs.gov.ruФОТО: 67.mchs.gov.ru
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86-летний пенсионер погиб на пожаре в Духовщинском районе, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Арбузова.

По данным собеседника издания, ЧП в селе Пречистое произошло в районе пяти утра 1 февраля. На сигнал о пожаре в частном доме прибыли автоцистерны и шесть огнеборцев из 28-й и 79-й пожарной части.

Ранее в Смоленске из горящей квартиры были спасены двое человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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