СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-01T11:01:05+03:00

Губернатор намерен обратиться к новому главе и внести поправки в проект

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Проект реконструкции Гагарина в Смоленске будет доработан, сообщили «КП-Смоленск» в пресс-службе администрации Смоленской области.

По словам собеседника, глава региона поддержал инициативу смолян, отрицательно отреагировавших на предстоящую вырубку деревьев на проспекте.

- Я абсолютно разделяю возмущение смолян, которое они выражают в социальных сетях по поводу предстоящей реконструкции одного из самых оживленных проспектов. Считаю, что вырубка зеленых насаждений впридачу со значительным сокращением тротуаров - точно не в интересах жителей города и его гостей, - цитируют слова губернатора в пресс-службе администрации.

Как только состоятся выборы нового главы города, Алексей Островский попросит его и ответственных лиц внести поправки в проект. Также глава региона предложил привлечь к обсуждению изменений неравнодушных смолян.

Всего на ремонт дорог Смоленской области потратят 1,8 млрд рублей. В областном центре будут отремонтированы 16 улиц. Но с планом работ на одной из них инициативные горожане не согласны.

ИСТОЧНИК KP.RU