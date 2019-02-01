СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-01T12:07:03+03:00

Доехать до места проведения соревнований можно из любого района города

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Бесплатные автобусы довезут смолян на «Лыжню России-2019», сообщили «КП-Смоленск» в пресс-службе городской администрации.

По словам официального представителя ведомства Алексея Макарова, накануне соревнований работники МУП «Автоколонна-1308» разработали график движения автобусов, которые вывезут горожан трех районов Смоленска.

Добраться до места проведения соревнований – СОК Смена в Красном Бору – можно с улиц Фрунзе, Лавочкина, Королевки, Колодни, Николаева, Кирова, пл. Победы, Попова и микрорайона Южный. Также во второй половине дня автобусы прибудут в город.

ФОТО: предоставлено пресс-службой администрации Смоленска.

Ознакомиться с планом проведения «Лыжни России-2019» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU