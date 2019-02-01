Власти Смоленска отреагировали на сбой в работе автобусов

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-01T12:56:29+03:00

Служебная проверка не подтвердила претензий со стороны смолянки

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Власти Смоленска прокомментировали жалобу жителя города на сбой в работе автобусов маршрута №50 28 января.

По информации пресс-службы городской администрации, после публикации в СМИ на МУП «Автоколонна 1308» прошла служебная проверка.

– Сбоев на линии не происходило, – сообщили сотрудники ведомства. – Правоту со стороны перевозчика подтверждают и данные спутника.

В администрации предполагают, что путаница могла возникнуть из-за того, что пассажир могла перепутать график движения в будние и выходные дни.

Напомним, сообщить о сбое в движении муниципального транспорта можно, позвонив в МУП «Автоколонна 1308» по телефону: 31-00-17, МУТТП г. Смоленска – 30-73-80; 30-73-82 (доп.323), маршруток – в комитет по транспорту и связи администрации города Смоленска по номеру 68-31-53.

Ранее жительница Смоленска не смогла уехать последним рейсом муниципального автобуса из-за того, что он не прибыл на остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU