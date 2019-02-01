Жителям Миловидово станет проще попасть к врачу в Смоленске

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-01T13:42:46+03:00

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Жителям Миловидово станет проще попасть к нужному специалисту в Смоленске: в поселке появится кабинет врачей общей практики, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе администрации региона.

Пот словам сотрудники ведомства, такое решение связано с активной застройкой микрорайона, а также отдаленностью от него поликлиники.

- Смоляне должны получать качественную медицинскую помощь, независимо от места жительства, - отмечают в пресс-службе, цитируя словам губернатора Алексея Островского.

Сегодня в областном центре работает 19 офисов врачей общей практики. Медицинской помощью охвачены более 25 тысяч жителей областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU