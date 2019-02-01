СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-01T14:03:18+03:00

Кандидат на должность главы города появился в Смоленске. ФОТО: wikimapia.org

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Кандидат на должность главы города появился в Смоленске, сообщает «Рабочий путь».

По информации издания, ранее Вячеслав Малахов трудился руководителем департамента по лесному хозяйству. Это было при прошлом руководителе региона.

Документы на должность градоначальника будут принимать еще чуть больше недели – до 11 февраля, а 25-го пройдут собеседования с кандидатами.

ИСТОЧНИК KP.RU