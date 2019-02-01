На 36-летнюю смолянку завели уголовное дело за невыплату кредита
Женщина получила в микрофинансовой организации 14 тысяч рублей
ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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Сотрудники МФО обратились в полицию с заявлением о невыплате кредита, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
По словам полицейских, женщина оформила кредит в Сафоново, сообщив ложные сведения о месте работы и зарплате.
- Ничего не заподозрившие работники одобрили заявку, отметили в ведомстве.
Стражи порядка нашли женщину. Ранее судимая 37-летняя смолянка во всем призналась.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU