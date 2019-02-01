2019-02-01T14:42:02+03:00
Происшествия

На 36-летнюю смолянку завели уголовное дело за невыплату кредита

Женщина получила в микрофинансовой организации 14 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: УМВД России по Смоленской области.ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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Сотрудники МФО обратились в полицию с заявлением о невыплате кредита, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По словам полицейских, женщина оформила кредит в Сафоново, сообщив ложные сведения о месте работы и зарплате.

- Ничего не заподозрившие работники одобрили заявку, отметили в ведомстве.

Стражи порядка нашли женщину. Ранее судимая 37-летняя смолянка во всем призналась.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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