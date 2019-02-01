2019-02-01T16:34:48+03:00
Общество

В Смоленск пытали ввезти 20 тонн санкционных яблок

Фрукт выдала маркировка на коробках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Смоленской таможни.ФОТО: пресс-служба Смоленской таможни.
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20 тонн яблок пытались ввести в Смоленск через Краснинский район, сообщает пресс-служба Смоленской таможни.

По словам официального представителя ведомства Владимира Сафонова, автомобиль остановили сотрудники СОБР в районе деревни Мерлино.

- Водитель показал документы, указывающие, что груз белорусского происхождения ехал в столицу. Но они вызвали сомнения. И маркировка на коробках указывала на польское происхождение фрукта, - прокомментировали в ведомстве.

Нарушителю грозит до 300 тысяч рублей штрафа..

ИСТОЧНИК KP.RU

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