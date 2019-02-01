СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-01T17:07:55+03:00

Когда афера не удалась, 45-летний мужчина сообщил, что его похитили

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Смолянин с морепродуктами попался на взятке сотруднику ФСБ, сообщила официальный руковоитель регионального следственного комитета Наталья Зуева.

По словам собеседника, мужчина дважды дал взятку сотруднику погрануправления ФСБ. И все это проходило под контролем правоохранителей. За 20 тысяч рублей он пытался провезти почти 20 тонн морепродуктов в обход правил перемещения.

- 31 января на пути к следователю подозреваемый позвонил в полицию, сообщив о похищении, - сообщила Наталья Зуева. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователь СКР намерен настраивать на аресте 45- летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU