2019-02-02T10:28:23+03:00
Происшествия

Друг нетрезвого водителя ударил полицейского в Рославле

Сотрудник ГИБДД получил удар по лицу после медосвидетельствования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива УГИБДД УМВД России по Смоленской области.ФОТО: из архива УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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Друг нетрезвого водителя ударил полицейского в Рославле, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По словам полицейских, инцидент произошел в Рославле: правоохранители остановили машину, в которой водитель, по предварительным данным, был нетрезв. Через некоторое время к полицейским подъехал коллега с алкотестером и освидетельствовал автомобилиста. Подозрения подтвердились.

Разгневанный пассажир оскорбил сотрудника, а затем ударил его по лицу.

- В отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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