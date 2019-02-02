2019-02-02T10:37:21+03:00
Происшествия

Skoda Octavia горела в райцентре Смоленской области

Салон машины выгорел полностью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Skoda Octavia горела в райцентре Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

По словам спасателей, ЧП произошло в 19.42 во втором Понятовском переулке села Ершичи. На месте пожара работали огнеборцы из 30 спасательной части.

- Пожар удалось оперативно потушить. В результате ЧП выгорел салон иномарки. Пострадавших нет, причина случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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