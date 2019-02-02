СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-02T10:58:32+03:00

Малыша завернули в пакет и бросили умирать на морозе

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Новорожденного щенка нашла смолянка в мусорном баке, сообщает паблик «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.

По словам местной жительницы, еще слепого младенца завернули в пакет и бросили умирать в мусорный бак на мороз между домами №74 по Строителей и №16 по пер. Пионерский.

– Я его забрала! У меня четыре кота и кошка, плюс домашняя птица! Но пройти мимо, я просто не могла. Люди, любите своих питомцев, – пожелала смолянка в соцсетях.

Местные жители с негодованием отнеслись к поступку бывших хозяев животного.

– Да это уже сверх всего, – написали люди в комментариях и поддержали женщину, спасшую животное.

– Вы для него теперь ангел-хранитель! Он принесет вам счастье! Он чудо! – написали жители Гагарина спасительнице.

ИСТОЧНИК KP.RU