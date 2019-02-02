2019-02-02T10:58:32+03:00
Общество

Новорожденного щенка нашла смолянка в мусорном баке

Малыша завернули в пакет и бросили умирать на морозе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтактеФОТО: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Новорожденного щенка нашла смолянка в мусорном баке, сообщает паблик «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.

По словам местной жительницы, еще слепого младенца завернули в пакет и бросили умирать в мусорный бак на мороз между домами №74 по Строителей и №16 по пер. Пионерский.

– Я его забрала! У меня четыре кота и кошка, плюс домашняя птица! Но пройти мимо, я просто не могла. Люди, любите своих питомцев, – пожелала смолянка в соцсетях.

Местные жители с негодованием отнеслись к поступку бывших хозяев животного.

– Да это уже сверх всего, – написали люди в комментариях и поддержали женщину, спасшую животное.

– Вы для него теперь ангел-хранитель! Он принесет вам счастье! Он чудо! – написали жители Гагарина спасительнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масштабное отключение горячей воды в Смоленске
Наряды ДПС проведут масштабную проверку смоленских водителей
Skoda Octavia горела в райцентре Смоленской области
Друг нетрезвого водителя ударил полицейского в Рославле
Смолянин с морепродуктами попался на взятке сотруднику ФСБ
В Смоленск пытали ввезти 20 тонн санкционных яблок
На 36-летнюю смолянку завели уголовное дело за невыплату кредита
Кандидат на должность главы города появился в Смоленске
Жителям Миловидово станет проще попасть к врачу в Смоленске
Власти Смоленска отреагировали на сбой в работе автобусов
Бесплатные автобусы довезут смолян на «Лыжню России-2019»
Проект реконструкции Гагарина в Смоленске будет доработан
Две маршрутки столкнулись в Смоленске
Смоленские заключенные слепили копию «Родины-мать»
Пенсионер погиб на пожаре в Смоленской области
Смоляне жалуются на страшный гололед
Потолок рухнул в рославльской школе
Центр Смоленска отключат от тепла и воды
В Смоленске глава УФСИН уходит в отставку
Два моста срочно отремонтируют в Смоленске