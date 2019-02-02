Наряды ДПС проведут масштабную проверку смоленских водителей
Наряды ДПС проведут масштабную проверку смоленских водителей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
По словам полицейских, патрули будут выставлены на самых аварийных участках, так называемых, местах концентрации ДТП.
- Отрабатываются территории сельских поселений, автомобильных дорог местного и регионального значения, - отметили в пресс-службе ведомства. - Особое внимание наряды уделят состоянию водителей, правильности перевозки детей, проезда перекрестков и др. Дежурство будет проходить под прицелом камер фото-видеофиксации нарушений.
Напомним, ранее в полицейском ведомстве заявляли о масштабной работе по снижению аварийности до нуля. На что полицейские будут делать акцент можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU