СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-02T11:23:05+03:00

Полицейские патрули будут выставлены на самых аварийных участках в регионе

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Наряды ДПС проведут масштабную проверку смоленских водителей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По словам полицейских, патрули будут выставлены на самых аварийных участках, так называемых, местах концентрации ДТП.

- Отрабатываются территории сельских поселений, автомобильных дорог местного и регионального значения, - отметили в пресс-службе ведомства. - Особое внимание наряды уделят состоянию водителей, правильности перевозки детей, проезда перекрестков и др. Дежурство будет проходить под прицелом камер фото-видеофиксации нарушений.

Напомним, ранее в полицейском ведомстве заявляли о масштабной работе по снижению аварийности до нуля. На что полицейские будут делать акцент можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU