Масштабное отключение горячей воды в Смоленске
Масштабное отключение горячей воды в Смоленске произойдет на следующей неделе, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам собеседника «КП», без благ цивилизации останутся жители 20 улиц, трех детских садов и трех школ.
- Масштабное отключение связано с предстоящей химпромывкой оборудования 12-ти центральных тепловых пунктов МУП «Смоленсктеплосеть». Горячей воды не будет с 4 по 8 февраля, - рассказали представители администрации.
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
Также в пресс-службе напоминают, что работы по промывке теплообменников ЦТП должны проходить несколько раз в год. Они помогают очистить оборудование от накипи, которая образуется в процессе нагрева воды.
Смолян просят отнестись с понимание к ситуации и запастись терпением.
ИСТОЧНИК KP.RU