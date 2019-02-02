СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-02T11:44:35+03:00

20 улиц, детские сады и школы оставят без благ цивилизации на четыре дня

Изменить размер текста: A A

Масштабное отключение горячей воды в Смоленске произойдет на следующей неделе, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам собеседника «КП», без благ цивилизации останутся жители 20 улиц, трех детских садов и трех школ.

- Масштабное отключение связано с предстоящей химпромывкой оборудования 12-ти центральных тепловых пунктов МУП «Смоленсктеплосеть». Горячей воды не будет с 4 по 8 февраля, - рассказали представители администрации.

ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.

Также в пресс-службе напоминают, что работы по промывке теплообменников ЦТП должны проходить несколько раз в год. Они помогают очистить оборудование от накипи, которая образуется в процессе нагрева воды.

Смолян просят отнестись с понимание к ситуации и запастись терпением.

ИСТОЧНИК KP.RU