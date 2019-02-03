Смолянин попал под маршрутку на Витебском шоссе
41-летний мужчина с травмами доставлен в больницу
ФОТО: pixabay.com
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Смолянин попал под маршрутку на Витебском шоссе, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в отделе пропаганды областного УГИБДД.
По словам полицейских, 41-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, но «в зоне его видимости» и угодил под колеса маршрутки.
ДТП произошло около 06.35 3 февраля в районе дома №20 по Витебскому шоссе.
- За рулем «ГАЗели» находился 32-летний водитель, - отметили представители ведомства.
В соцсетях отметили, что человек лежал на обочине, а рядом с ним стояла на «аварийке» машина.
ИСТОЧНИК KP.RU