Прокуратура Смоленской области проверит, как перевозили детей, разбившихся под Калугой
Прокуратура Смоленской области проверит, как везли детей, разбившихся под Калугой, сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.
По словам собеседника, прокурор области Евгений Полонский поручил организовать проверку после ДТП.
- Сотрудники проверят соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок, осуществляемых данным индивидуальным предпринимателем, а также соблюдения требований законодательства в сфере дополнительного образования, – сообщил Александр Боровиков.
Напомним, автобус с детским ансамблем из Ярцево разбился около 09.15 на 128-м км трассы «Калуга-Вязьма». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на крышу.
В салоне находились 46 человек: детей из детского танцевального ансамбля «Колибри» везли на соревнования в Калугу. В автобусе они были со взрослыми. По словам наставника, дети в тяжелом состоянии.
По последним данным погибли семь человек.
Посмотреть видео с места ЧП можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU