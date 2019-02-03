2019-02-03T13:05:59+03:00
Происшествия

Прокуратура Смоленской области проверит, как перевозили детей, разбившихся под Калугой

В салоне автобуса находилось более 30 несовершеннолетних и взрослые, семеро погибли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: предоставлено очевидцем.ФОТО: предоставлено очевидцем.
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Прокуратура Смоленской области проверит, как везли детей, разбившихся под Калугой, сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.

По словам собеседника, прокурор области Евгений Полонский поручил организовать проверку после ДТП.

- Сотрудники проверят соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок, осуществляемых данным индивидуальным предпринимателем, а также соблюдения требований законодательства в сфере дополнительного образования, – сообщил Александр Боровиков.

Напомним, автобус с детским ансамблем из Ярцево разбился около 09.15 на 128-м км трассы «Калуга-Вязьма». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В салоне находились 46 человек: детей из детского танцевального ансамбля «Колибри» везли на соревнования в Калугу. В автобусе они были со взрослыми. По словам наставника, дети в тяжелом состоянии.

По последним данным погибли семь человек.

Посмотреть видео с места ЧП можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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