СЕГОДНЯ 06:43 2019-02-04T07:00:59+03:00

Смоляне несут цветы, свечи и игрушки к ДК в Ярцево. ФОТО: ВКонтакте.

Утром 3 февраля танцевальный коллектив отправился отсюда на соревнования в Калугу

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Смоляне несут цветы и игрушки к ДК в Ярцево, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Утром танцевальный коллектив «Колибри» отправился отсюда на танцевальный конкурс в Калугу.

Напомним, автобус с детским ансамблем из Ярцево разбился на трассе. Авария произошла около 09.15 на 128-м км дороги «Калуга-Вязьма». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В салоне находилось более 40 человек, большая часть - дети. В больницу попали 33 человека, среди них 27 детей. Автомобилисты, проезжавшие мимо, доставляли всех в медицинские учреждения.

Позднее стало известно о семерых погибших. Руководство Смоленской области пообещало выплатить их семьям по миллиону рублей.

Руководитель коллектива находилась с детьми в той роковой поездке и рассказала изданию, что произошло.

Спецслужбы проводят проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Собственник автобуса задержан, сообщает СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU