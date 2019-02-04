2019-02-04T07:58:34+03:00
Происшествия

Родные опознали погибших под Калугой смолян

Это четыре женщины, две девочки 8 лет и одна 7-ми
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: предоставлено очевидцем.ФОТО: предоставлено очевидцем.
Изменить размер текста:

Родные опознали погибших под Калугой поссажиров из Ярцево Смоленской области, сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По слова собеседника, это женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки 8 лет и одна 7-ми.

- Следственный комитет в очередной раз отмечает недостаточный уровень контроля за пассажирскими перевозками с большим количеством детей. Хотелось бы еще раз напомнить всем лицам, которые берут на себя ответственность за перевозку детей, о необходимости неукоснительного следования установленным нормам, а в случае невозможности их исполнения - отказаться от поездок, - прокомментировали в ведомстве.

Страшное ДТП с детьми на борту произошло утром 3 февраля на 128-м км дороги «Калуга-Вязьма». К ДК в Ярцево, где занимался творческий коллектив, несут цветы, свечи и игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24