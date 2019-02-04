Смолянин угрожал жене ножом

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-04T09:29:11+03:00

Подозреваемый раскаялся и сказал, что преступление едва не совершил из-за злоупотребления спиртным

Изменить размер текста: A A

46-летнего смолянина подозревают в том, что он угрожал жене расправой, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Оружие мужчина достал после ссоры с супругой.

По словам полицейских, позднее задержанный признался и рассказал, что преступление едва не совершил из-за злоупотребления спиртным.

- О дебоше ранее судимого супруга в полицию сообщила жена, - прокомментировали в ведомстве.

Правоохранители отмечают, что похожая ссора произошла и между матерью и сыном в Холм-Жирковском районе. 43-летний мужчина также угрожал ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU