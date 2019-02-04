Смолянин угрожал жене ножом
Подозреваемый раскаялся и сказал, что преступление едва не совершил из-за злоупотребления спиртным
ФОТО: pixabay.com.
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46-летнего смолянина подозревают в том, что он угрожал жене расправой, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Оружие мужчина достал после ссоры с супругой.
По словам полицейских, позднее задержанный признался и рассказал, что преступление едва не совершил из-за злоупотребления спиртным.
- О дебоше ранее судимого супруга в полицию сообщила жена, - прокомментировали в ведомстве.
Правоохранители отмечают, что похожая ссора произошла и между матерью и сыном в Холм-Жирковском районе. 43-летний мужчина также угрожал ножом.
ИСТОЧНИК KP.RU