2019-02-04T09:41:37+03:00
Происшествия

Свидетелей ДТП с Hyundai Solaris ищут в Смоленске

Машине на парковке помяли капот
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Свидетелей ДТП с красным Hyundai Solaris ищут в Смоленске, сообщает паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

По словам автора сообщения, машине на парковке помяли капот.

ДТП произошло днем 3 февраля на улице Нижне-Лермонтовской.

- Если кто-либо обладает какой-либо информацией, просьба написать комментарий или личное сообщение, - написал автор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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