Свидетелей ДТП с Hyundai Solaris ищут в Смоленске
Машине на парковке помяли капот
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Свидетелей ДТП с красным Hyundai Solaris ищут в Смоленске, сообщает паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
По словам автора сообщения, машине на парковке помяли капот.
ДТП произошло днем 3 февраля на улице Нижне-Лермонтовской.
- Если кто-либо обладает какой-либо информацией, просьба написать комментарий или личное сообщение, - написал автор.
ИСТОЧНИК KP.RU